74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости

74-летний российский юморист Евгений Петросян 2 сентября в Instagram опубликовал фото, на которых запечатлен в плавках и спасательном жилете во время отдыха в Сочи (Россия).
"Меня спрашивают: "Как вы относитесь к своему возрасту?" Я отвечаю: "Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: "Чего вы такие старые?" – повторил Петросян растиражированную в сети шутку.
"Какие ножки", – оценили фигуру артиста подписчики.
"Орел", – похвалили Петросяна фолловеры.
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Вторая серия моего вчерашнего репортажа. Меня спрашивают: «Как Вы относитесь к своему возрасту?». Я отвечаю: «Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: «Чего вы такие старые-то?!»». #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #сочи #лето2020
Супруга Петросяна – 31-летняя Татьяна Брухунова в этот же день опубликовала на своей странице пост, заявив, что в старости человек выглядит так, как жил.
"В молодости человек выглядит так, каким его создал Бог, а в старости – как прожил жизнь", – заметила она.
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Есть поверье: в молодости человек выглядит так, каким его задумал и создал Бог. А в старости, как прожил жизнь.
Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.
Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой". В мае артист впервые обнародовал в сети совместный снимок с Брухуновой.