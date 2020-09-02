74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости

74-летний российский юморист Евгений Петросян, муж 31-летней Татьяны Брухуновой, признался, что его не смущает собственный возраст.

74-летний российский юморист Евгений Петросян 2 сентября в Instagram опубликовал фото, на которых запечатлен в плавках и спасательном жилете во время отдыха в Сочи (Россия).

"Меня спрашивают: "Как вы относитесь к своему возрасту?" Я отвечаю: "Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: "Чего вы такие старые?" – повторил Петросян растиражированную в сети шутку.

"Какие ножки", – оценили фигуру артиста подписчики.

"Орел", – похвалили Петросяна фолловеры.

Супруга Петросяна – 31-летняя Татьяна Брухунова в этот же день опубликовала на своей странице пост, заявив, что в старости человек выглядит так, как жил.

"В молодости человек выглядит так, каким его создал Бог, а в старости – как прожил жизнь", – заметила она.

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой". В мае артист впервые обнародовал в сети совместный снимок с Брухуновой.