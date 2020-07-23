"Время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг". Молодая жена Петросяна высказалась о его экс-супруге Степаненко

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала в сети свои отношения с его бывшей супругой Еленой Степаненко.

Брухунова: Сделал добро – получи его обратно. Сделал зло – оно к тебе вернется Фото: bruhunova / Instagram

Супруга 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова верит в то, что добро и зло возвращаются. Об этом она написала в Instagram.

"Существует ли бумеранг? Я убеждена, что да – в обе стороны! Работает безукоризненно. Сделал добро – получи его обратно. Сделал зло – оно к тебе вернется", – заявила Брухунова.

"Ох и тяжелый бумеранг будет от [экс-жены Петросяна Елены] Степаненко", – прокомментировали публикацию Брухуновой фолловеры.

"Время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг", – ответила подписчице супруга юмориста.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.

В конце мая Петросян впервые обнародовал совместное фото с Брухуновой.

Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.