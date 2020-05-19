Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
20 мая, 2020
 
Новости

Жена Петросяна: Такого количества упреков за всю жизнь не получала

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что ее фолловеры за время карантина "одичали".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брухунова: Адекватному человеку глубоко безразлично, кто приготовил, а кто съел
Брухунова: Адекватному человеку глубоко безразлично, кто приготовил, а кто съел
Фото: bruhunova / Instagram

Супруга 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова, которая часто делится на своей странице в Instagram кулинарными рецептами, заявила, что никогда не умела готовить.

"Такого количества упреков за всю жизнь не получала, как после вчерашнего поста с рецептом зефира. Неужели карантин так влияет на мозг? Одичали совсем. С первого рецепта в ленте я не делала секрет из того, что не готовлю дома. Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично, кто приготовил, а кто съел", – написала она.

Брухунова подчеркнула, что на обнародованном в новой публикации снимке запечатлена "паста, заботливо приготовленная поварами ресторана".

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.

Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.

Теги: Россия, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
Алеся БАЦМАН
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
Алеся БАЦМАН
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS