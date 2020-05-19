Жена Петросяна: Такого количества упреков за всю жизнь не получала

Супруга 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова, которая часто делится на своей странице в Instagram кулинарными рецептами, заявила, что никогда не умела готовить.
"Такого количества упреков за всю жизнь не получала, как после вчерашнего поста с рецептом зефира. Неужели карантин так влияет на мозг? Одичали совсем. С первого рецепта в ленте я не делала секрет из того, что не готовлю дома. Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично, кто приготовил, а кто съел", – написала она.
Брухунова подчеркнула, что на обнародованном в новой публикации снимке запечатлена "паста, заботливо приготовленная поварами ресторана".
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Я не умею готовить! Такого количества упрёков за всю жизнь я не получала, как после вчерашнего поста с рецептом зефира. Честно говоря, меня умиляют такие сообщения: «Я в Вас разочаровалась! Вы ДАЖЕ не умеете готовить!». А ещё я не смогу сесть за штурвал истребителя, не смогу провести операцию на открытом сердце и миллион других задач мне тоже не по плечу. Но вот только какое дело до этого посторонним людям? Да ещё и в форме ультиматума мне об этом сообщающих. Жесть какая-то. Неужели карантин так влияет на мозг (или что там от него осталось)?! Одичали совсем. Потеряли вектор умения общаться с незнакомыми людьми. Я хамов никогда не терпела и уж тем более здесь нет нужды с ними «уживаться». С первого рецепта в ленте я не делала секрет из этого - да, я не готовлю дома. Мне казалось именно такой откровенный подход самый честный по отношению к читающим меня людям. Не вижу смысла обманывать. Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично кто приготовил, а кто съел. Ведь он пришёл за рецептом или вдохновением (таковых, кстати, в разы больше). И да на фото паста заботливо приготовленная поварами ресторана @gilo.moscow Приятного мне аппетита! #неприятностьэтумыпереживем #стопхам
Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".
23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.
Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.