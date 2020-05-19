Жена Петросяна: Такого количества упреков за всю жизнь не получала

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что ее фолловеры за время карантина "одичали".

Брухунова: Адекватному человеку глубоко безразлично, кто приготовил, а кто съел Фото: bruhunova / Instagram

Супруга 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова, которая часто делится на своей странице в Instagram кулинарными рецептами, заявила, что никогда не умела готовить.

"Такого количества упреков за всю жизнь не получала, как после вчерашнего поста с рецептом зефира. Неужели карантин так влияет на мозг? Одичали совсем. С первого рецепта в ленте я не делала секрет из того, что не готовлю дома. Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично, кто приготовил, а кто съел", – написала она.

Брухунова подчеркнула, что на обнародованном в новой публикации снимке запечатлена "паста, заботливо приготовленная поварами ресторана".

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.

Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.