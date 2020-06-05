Жена Петросяна: Клопов и тараканов у меня нет

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию, обнародованную в российских СМИ о якобы визите к ней сотрудников службы дезинфекции.

Жена 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова заявила, что не пускала к себе домой сотрудников службы дезинфекции. Об этом она написала на странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

"Клопов и тараканов у меня нет. От коронавируса дезинфекцию по квартирам не проводят. Спуститесь с небес на землю. Очередной пасквиль, который был сфабрикован по заданию конкретного человека и оплачен им же!" – ответила она фолловерам, которые интересовались, является ли опубликованная в российских СМИ информация правдой.

При этом Брухунова не уточнила имя человека, который, по ее мнению, является заказчиком статьи, однако подчеркнула, что уже обратилась в суд.

"Татьяна, если вы знаете, кто про вас заказывает статьи в газетах, почему не подаете в суд за клевету?" – уточнили подписчики.

"А кто вам сказал, что я не подала?" – ответила Брухунова.

Скриншот: bruhunova / Instagram



3 июня издание "Комсомольская правда" опубликовало информацию о том, что в квартире Брухуновой побывали сотрудники службы дезинфекции, которые впоследствии описали быт семьи Петросяна и его жены Брухуновой.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.

25 мая Петросян впервые опубликовал совместное фото с женой.

Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.