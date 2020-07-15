"Жизнь удалась". 31-летняя жена Петросяна показала ямочки на щеках

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратила внимание подписчиков на то, что у нее на лице имеются ямочки.

Брухунова: В ямочки на женских щеках проваливаются крепости Фото: bruhunova / Instagram

Супруга 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова показала подписчикам ямочки на щеках, обнародовав в Instagram снимок, на котором ее лицо запечатлено крупным планом.

"В ямочки на женских щеках проваливаются крепости", – подписала она фото.

"Все время улыбается. Жизнь удалась", – прокомментировали заявление супруги Петросяна пользователи соцсети.

"Чего и вам желаю", – отреагировала на ремарку Брухунова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram В ямочки на женских щеках проваливаются крепости. Японская пословица. Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 10 Июл 2020 в 4:07 PDT

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.

В конце мая Петросян впервые обнародовал совместное фото с Брухуновой.

Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.