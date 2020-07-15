"Жизнь удалась". 31-летняя жена Петросяна показала ямочки на щеках

Супруга 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова показала подписчикам ямочки на щеках, обнародовав в Instagram снимок, на котором ее лицо запечатлено крупным планом.
"В ямочки на женских щеках проваливаются крепости", – подписала она фото.
"Все время улыбается. Жизнь удалась", – прокомментировали заявление супруги Петросяна пользователи соцсети.
"Чего и вам желаю", – отреагировала на ремарку Брухунова.
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В ямочки на женских щеках проваливаются крепости. Японская пословица.
Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".
23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.
В конце мая Петросян впервые обнародовал совместное фото с Брухуновой.
Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.