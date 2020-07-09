"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, с чем сочетает модный тренд этого лета – панаму.

Супруга 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором позировала в юбке с принтом животного, футболке белого цвета и хлопковой панаме, купленной семь лет назад в Риме.

Модный образ Брухунова дополнила сумочкой зеленого цвета.

"Вы уже купили панаму? Самый модный аксессуар 2020 года. Мне очень нравится этот тренд", – призналась она.

"Фунтик" – увидели сходство с мультипликационным героем фолловеры Брухуновой.

"Один из моих любимых персонажей!" – отреагировала она на сравнение.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.

В конце мая Петросян впервые обнародовал совместное фото с Брухуновой.

Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.