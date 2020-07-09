"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета

Супруга 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором позировала в юбке с принтом животного, футболке белого цвета и хлопковой панаме, купленной семь лет назад в Риме.
Модный образ Брухунова дополнила сумочкой зеленого цвета.
"Вы уже купили панаму? Самый модный аксессуар 2020 года. Мне очень нравится этот тренд", – призналась она.
"Фунтик" – увидели сходство с мультипликационным героем фолловеры Брухуновой.
"Один из моих любимых персонажей!" – отреагировала она на сравнение.
Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".
23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.
В конце мая Петросян впервые обнародовал совместное фото с Брухуновой.
Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.