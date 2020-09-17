"Благодарю тех, кто не поздравил". Петросян рассказал, как отпраздновал 75-летие

По словам 75-летнего российского шоумена Евгения Петросяна, свой юбилей он отметил в офисе.

Российский шоумен Евгений Петросян, которому 16 сентября исполнилось 75 лет, заявил в Instagram, что отпраздновал юбилей без гостей.

"Я не собирал гостей, хотя это надо было сделать. День прошел в работе, сотрудники преподнесли торт, мы его съели под бутылку хорошего вина. Благодарю всех, кто поздравил и тех, кто не поздравил!" – написал артист.

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

До брака с экс-помощницей, 31-летней Татьяной Брухуновой, шоумен был женат четыре раза.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали информацию

16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.