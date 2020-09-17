"Благодарю тех, кто не поздравил". Петросян рассказал, как отпраздновал 75-летие

Российский шоумен Евгений Петросян, которому 16 сентября исполнилось 75 лет, заявил в Instagram, что отпраздновал юбилей без гостей.
"Я не собирал гостей, хотя это надо было сделать. День прошел в работе, сотрудники преподнесли торт, мы его съели под бутылку хорошего вина. Благодарю всех, кто поздравил и тех, кто не поздравил!" – написал артист.
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Вчера меня атаковали СМИ с вопросом: «Как я собираюсь отпраздновать свое * 75-летие?». Отвечаю: я не собирал гостеи * , хотя это надо было сделать. День мои * проше * л в работе в моем офисе, сотрудники преподнесли мне торт, мы его съели под бутылку хорошего вина. Это никак не отразилось на нашеи * дальнеи * шеи * работе. Вот, собственно, и все. Юбилеи я привык отмечать очередными театрально-эстрадными достижениями. Пандемия, как я говорил, сбила наши планы, но я надеюсь очередные обещанные ее * волны не помешают нам сделать что-то бенефисное! Благодарю всех, кто меня вчера поздравил и тех, кто не поздравил! Всем добра! #евгении * петросян #петросян #народныи * артист #75 #спасибозапоздравления#
Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.
До брака с экс-помощницей, 31-летней Татьяной Брухуновой, шоумен был женат четыре раза.
Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".
23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали информацию
16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.