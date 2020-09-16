"Волшебник". Молодая жена Петросяна впервые опубликовала фото с мужем

31-летняя Татьяна Брухунова впервые обнародовала в микроблоге в Instagram совместный снимок со своим мужем – российским юмористом Евгением Петросяном.
Брухунова посвятила публикацию дню рождения супруга – 16 сентября Петросяну исполнилось 75 лет.
"С днем рождения, волшебник", – подписала она фото.
"Совместное фото – наконец-то!" – отреагировали на публикацию подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал публикацию "клеветой".
23 марта издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.
Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.
Брак с Брухуновой – пятый в биографии шоумена.