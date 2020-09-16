"Волшебник". Молодая жена Петросяна впервые опубликовала фото с мужем

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова посвятила публикацию его 75-летию.

31-летняя Татьяна Брухунова впервые обнародовала в микроблоге в Instagram совместный снимок со своим мужем – российским юмористом Евгением Петросяном.

Брухунова посвятила публикацию дню рождения супруга – 16 сентября Петросяну исполнилось 75 лет.

"С днем рождения, волшебник", – подписала она фото.

"Совместное фото – наконец-то!" – отреагировали на публикацию подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Днём рождения, Волшебник! Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 15 Сен 2020 в 2:52 PDT

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.

Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.

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