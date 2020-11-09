Петросян отреагировал на слухи о личной жизни

Российский шоумен Евгений Петросян заявил, что считает бездельниками людей, которые вмешиваются в его личную жизнь.

Переболевший COVID-19 российский шоумен Евгений Петросян 8 ноября в Instagram заявил, что снова находится на боевом посту.

"Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту – во имя радости, хорошего настроения, во имя ваших улыбок", – написал он.

Вероятно, таким образом Петросян отреагировал на публикацию в российских СМИ о том, что он якобы не является биологическим отцом своего полугодовалого сына Вагана.

В частности, издание Kp.ru 4 ноября сообщило, что бывшая жена шоумена эстрадная актриса Елена Степаненко считает, что он не мог зачать ребенка в своем возрасте – в сентябре Петросяну исполнилось 75 лет.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин 5 ноября, реагируя на публикации в СМИ, назвал заявления экс-супруги своего клиента "нелепыми вбросами".

"Елена, прекратите немедленно, у вас тоже все наладится", – написал он тогда.

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса.

В декабре 2019 года Петросян тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала помощница Татьяна Брухунова. Об их свадьбе сообщило издание "Kp.ru", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию.

16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на Степаненко. Пара зарегистрировала отношения в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.