Петросян отреагировал на слухи о личной жизни

Переболевший COVID-19 российский шоумен Евгений Петросян 8 ноября в Instagram заявил, что снова находится на боевом посту.
"Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту – во имя радости, хорошего настроения, во имя ваших улыбок", – написал он.
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Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту, - во имя радости людеи * , хорошего настроения, во имя ваших улыбок. Собственно, в этом я всегда видел особыи * смысл моеи * профессии. Помните, как в песне пое * тся? «И снег, и ветер, И зве * зд ночнои * поле * т.. Меня мое сердце В тревожную даль зове * т». #евгении * петросян #петросян #народныи * артист #тв #съемки #россия1
Вероятно, таким образом Петросян отреагировал на публикацию в российских СМИ о том, что он якобы не является биологическим отцом своего полугодовалого сына Вагана.
В частности, издание Kp.ru 4 ноября сообщило, что бывшая жена шоумена эстрадная актриса Елена Степаненко считает, что он не мог зачать ребенка в своем возрасте – в сентябре Петросяну исполнилось 75 лет.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин 5 ноября, реагируя на публикации в СМИ, назвал заявления экс-супруги своего клиента "нелепыми вбросами".
"Елена, прекратите немедленно, у вас тоже все наладится", – написал он тогда.
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Официальное заявление! Евгении * Ваганович выздоровел и абсолютно здоров Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19. Результат - отрицательныи * . Не все радуются, что у @petrosyanevgeny все хорошо. Одна дамочка так расстроена, что не перестае * т делать нелепые вбросы в СМИ. Елена, прекратите немедленно, у Вас тоже все наладится. Скорее всего #недождетесь
Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса.
В декабре 2019 года Петросян тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала помощница Татьяна Брухунова. Об их свадьбе сообщило издание "Kp.ru", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".
23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию.
16 сентября на свое 75-летие Петросян впервые обнародовал совместный снимок с сыном Ваганом.
До брака с Брухуновой шоумен был женат на Степаненко. Пара зарегистрировала отношения в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.