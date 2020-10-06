"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что всегда может договориться со своим сыном Ваганом. Об этом она написала 5 октября на своей странице в Instagram.
Брухунова также обнародовала совместное фото с ребенком – на снимке они с Ваганом запечатлены во время прогулки в парке.
"Сегодня вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки. Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали", – рассказала супруга Петросяна.
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Ваган. Так зовут моего сына. Чаще прочих я читаю здесь вопрос: «Почему Вы выбрали такое необычное имя?». Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упёртого и настойчивого, но тот с кем всегда можно договориться. Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали. #татьянабрухунова
Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".
23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом. 17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.