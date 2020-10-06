"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась совместным фото с сыном Ваганом.

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что всегда может договориться со своим сыном Ваганом. Об этом она написала 5 октября на своей странице в Instagram.

Брухунова также обнародовала совместное фото с ребенком – на снимке они с Ваганом запечатлены во время прогулки в парке.

"Сегодня вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки. Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали", – рассказала супруга Петросяна.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом. 17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.