Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом

По словам жены 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летней Татьяны Брухуновой, их сын Ваган, который родился в марте 2020 года, очень любит прогулки.

Жена 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова разместила 20 сентября в Instagram снимок, на котором запечатлена во время прогулки с коляской в парке.

"Воскресные прогулки теперь такие", – написала она.

Отвечая на комментарии фолловеров, супруга юмориста отметила, что снимок был сделан ее матерью.

"Сын очень любит гулять. Сидит или лежит спокойно и с интересом рассматривает все вокруг", – рассказала Брухунова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Воскресные прогулки теперь такие. Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 20 Сен 2020 в 5:12 PDT

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом. 17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.

Ранее Петросян был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.

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