"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье

31-летняя Татьяна Брухунова 17 сентября в Instagram заявила, что весной у нее появилась ответственная роль мамы.
"Весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я – мама!" – написала супруга юмориста.
Она заявила, что пережитый период был для нее не самым простым временем, но "бесконечно счастливым".
В комментариях к публикации супруга Петросяна отметила, что ребенок по гороскопу Рыбы, а сама она отказалась от декретного отпуска.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшеи * веснои * я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама! P.S Я благодарна всем, кто заметив мои ооочень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичнои * давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана не моргнув глазом писали добрые слова на отвлече * нные темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!
Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал публикацию "клеветой".
23 марта издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.
Ранее Петросян был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.
Брак с Брухуновой – пятый в биографии шоумена.