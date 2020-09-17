"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вслед за супругом сообщила в сети, что весной в их семье появился ребенок.

Брухунова: Весной я отправилась в самое долгожданное путешествие Фото: bruhunova / Instagram

31-летняя Татьяна Брухунова 17 сентября в Instagram заявила, что весной у нее появилась ответственная роль мамы.

"Весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я – мама!" – написала супруга юмориста.

Она заявила, что пережитый период был для нее не самым простым временем, но "бесконечно счастливым".

В комментариях к публикации супруга Петросяна отметила, что ребенок по гороскопу Рыбы, а сама она отказалась от декретного отпуска.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.

Ранее Петросян был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.

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