Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2020
 
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Жена Петросяна заявила об отравлении

По словам жены 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летней Татьяны Брухуновой, из-за отравления у нее поднялась температура.

Брухунова и Петросян воспитывают сына Вагана
Брухунова и Петросян воспитывают сына Вагана
Фото: bruhunova / Instagram

Жена 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова 28 сентября в Instagram заявила, что отравилась маринованными огурцами.

"Я отравилась! Да не на шутку – с температурой 39 °С, обмороком и обнимашками с белым другом", – написала супруга юмориста.

29 сентября Брухунова заверила фолловеров, что ей стало лучше.

"У меня все хорошо! Это не коронавирус, не ротавирус, не панкреатит и не аппендицит.
Я в строю! Бодра, но очень голодна", – написала супруга Петросяна.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом. 17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.

Теги: здоровье, дети, беременность, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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