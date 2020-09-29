Жена Петросяна заявила об отравлении

По словам жены 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летней Татьяны Брухуновой, из-за отравления у нее поднялась температура.

Жена 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова 28 сентября в Instagram заявила, что отравилась маринованными огурцами.

"Я отравилась! Да не на шутку – с температурой 39 °С, обмороком и обнимашками с белым другом", – написала супруга юмориста.

29 сентября Брухунова заверила фолловеров, что ей стало лучше.

"У меня все хорошо! Это не коронавирус, не ротавирус, не панкреатит и не аппендицит.

Я в строю! Бодра, но очень голодна", – написала супруга Петросяна.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом. 17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.