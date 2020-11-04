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04 ноября, 2020
 
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Адвокат рассказал о здоровье заразившегося коронавирусом Петросяна

По словам российского адвоката Сергея Жорина, актер и шоумен Евгений Петросян получил результаты повторного теста на COVID-19.

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Повторный тест на COVID-19 у Петросяна отрицательный
Повторный тест на COVID-19 у Петросяна отрицательный
Фото: petrosyanevgeny / Instagram

Российский юморист Евгений Петросян, который в конце октября был госпитализирован с подозрением на COVID-19, сдал повторный тест на коронавирус, и его результаты оказались отрицательными. Об этом 4 ноября в Instagram написал адвокат Сергей Жорин.

"Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19. Результат – отрицательный", – написал он.

О госпитализации Петросяна с подозрением на COVID-19 стало известно 27 октября. В свою очередь, супруга актера Татьяна Брухунова заявила, что Петросян проходит медобследование.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в России зафиксировали 1,69 млн случаев заболевания, 1,2 млн человек выздоровели, 29,2 тыс. умерли, говорится на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Теги: Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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