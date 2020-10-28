Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию

Супруга российского артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему ее муж находится в клинике.

Супруга российского артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 28 октября в Instagram заявила, что ее муж сейчас проходит медицинское обследование. Об этом она написала, отвечая в комментариях к публикации на вопросы фолловеров.

"Танюша, написали, что Евгений Ваганович попал в больницу", – поинтересовались у нее подписчики.

"Евгений Ваганович проходит медицинское обследование", – сообщила Брухунова, не став уточнять причины.

27 октября со ссылкой на собственные источники Telegram-канал Life Shot сообщил, что Петросян был госпитализирован на "скорой" с подозрением на COVID-19.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом. 17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.