Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2020
 
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Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что их девятимесячный сын Ваган с рождения спит в отдельной комнате.

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Брухунова: Сын никогда не спал со мной
Брухунова: Сын никогда не спал со мной
Фото: bruhunova / Instagram

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала, что не укачивает на руках своего девятимесячного сына Вагана перед тем, как уложить спать. Об этом она написала 16 ноября в Instagram Stories. 

"Сын никогда не спал со мной. Я рада, что не сдалась и с первого дня жизни Ваган спит в своей комнате и своей кровати. Засыпание длится три – пять минут. Никаких укачиваний. Я также против бесконечного таскания на руках", – заявила она.

Скриншот: bruhunova / Instagram
Скриншот: bruhunova / Instagram

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Kp.ru", однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.

17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.

Теги: дети, семья, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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