Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2021
 
Новости

"Ну очень красивые шарики", "Что-то слюнки потекли". Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Для приготовления домашних конфет нужны бананы, печенье и шоколад с молоком
Для приготовления домашних конфет нужны бананы, печенье и шоколад с молоком
Фото: depositphotos.com

Авторы кулинарного YouTube-блога Super Kelinchak 5 декабря опубликовали на своем канале видеорецепт приготовления домашних конфет всего из четырех ингредиентов.

В описании ролика говорится, что для приготовления десерта понадобится около 10 минут. При этом конфеты готовятся без использования сахара, муки и масла.

Для приготовления нужно взять:

  • 400 г покупного печенья; 
  • два банана;
  • 200 г шоколада;
  • 50 г молока.

Печенье необходимо измельчить в блендере, а бананы раздавить вилкой до состояния пюре, а затем тщательно перемешать друг с другом в одной емкости и руками сформировать из теста шарики

Их нужно обвалять в растопленном с молоком шоколаде, выложить на тарелку и поставить в холодильник на 10 минут, чтобы шоколад застыл. 

Перед тем, как подавать на стол, авторы кулинарного блога рекомендуют с помощью кондитерского шприца украсить конфеты остатками шоколадной массы. 

"Очень аппетитно и интригующе, ну очень красивые шарики", – отметили подписчики блога.

"Что-то слюнки потекли", – отреагировали на видео зрители.

ВИДЕО
Видео: SUPER KELINCHAK / YouTube
Теги: конфеты, кулинария, десерт, рецепты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Елена ПОСКАННАЯ
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Офигенно круто!" Мейхер потрясла сеть исполнением арии из оперы "Кармен". Видео
"Офигенно круто!" Мейхер потрясла сеть исполнением арии из оперы "Кармен". Видео
"Переборщила с уколами", "Муж ее вечно на молоденьких менял". Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все
"Переборщила с уколами", "Муж ее вечно на молоденьких менял". Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все
  "Ну очень красивые шарики", "Что-то слюнки потекли". Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара
  "Ну очень красивые шарики", "Что-то слюнки потекли". Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара
"Если потолстеешь, будешь еще красивее". Звезда "Великолепного века" Узерли показала фигуру в облегающем платье
"Если потолстеешь, будешь еще красивее". Звезда "Великолепного века" Узерли показала фигуру в облегающем платье
"Прикройтесь", "Какая офигенная". Миша Романова снялась в ванной с голой грудью
"Прикройтесь", "Какая офигенная". Миша Романова снялась в ванной с голой грудью
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару эротично оседлала мопед
"Обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару эротично оседлала мопед
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS