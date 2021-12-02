"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской

Ольга Сумская поделилась рецептом полезной лазаньи из кабачков и без муки Фото: olgasumska / Instagram

Ингредиенты:

мясной фарш (любой по вкусу) – примерно 300 г;

кабачки – 2 или 3 шт;

твердый сыр для присыпки;

помидоры, лук, чеснок (по вкусу);

масло для жарки.

Приготовление:

1. Нарезанный лук и чеснок слегка поджарить на растительном масле на сковороде, добавить туда фарш, а чуть позже – нарезанные помидоры. Жарить, постоянно помешивая, до готовности. Посолить и добавить специи по вкусу.

2. Кабачки нарезать вдоль на тонкие пластины, каждую из которых обжарить с двух сторон.

3. Форму для запекания смазать маслом, выложить первый слой кабачков, сверху равномерно распределить часть фарша, поверх него – второй слой кабачков и так далее.

4. Последний слой лазаньи должен быть из кабачков. Сверху натереть сыр и крупно нарезанные помидоры. Форму положить в разогретую до 180 °С духовку примерно на 20–30 мин.

5. При подаче к столу лазанью из кабачков можно посыпать свежей зеленью.

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