"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской

Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нарезанный лук и чеснок слегка поджарить на растительном масле на сковороде, добавить туда фарш, а чуть позже – нарезанные помидоры. Жарить, постоянно помешивая, до готовности. Посолить и добавить специи по вкусу.
2. Кабачки нарезать вдоль на тонкие пластины, каждую из которых обжарить с двух сторон.
3. Форму для запекания смазать маслом, выложить первый слой кабачков, сверху равномерно распределить часть фарша, поверх него – второй слой кабачков и так далее.
4. Последний слой лазаньи должен быть из кабачков. Сверху натереть сыр и крупно нарезанные помидоры. Форму положить в разогретую до 180 °С духовку примерно на 20–30 мин.
5. При подаче к столу лазанью из кабачков можно посыпать свежей зеленью.
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Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).
Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).