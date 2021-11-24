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24 ноября, 2021
 
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"Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт

 
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На приготовление трех лепешек уйдет около часа
На приготовление трех лепешек уйдет около часа
Фото: depositphotos.com

Кулинарный YouTube-канал "Вкусная минутка" 20 ноября выложил видеорецепт лепешек с мясом. Авторы уверяют, что лепешки выйдут "потрясающе вкусными", а тесто даже не понадобится замешивать руками.

Ингредиенты (для трех лепешек):

  • мясной фарш (любое) – 400 г;
  • лук – 150 г;
  • морковь – 100 г;
  • яйца – 2 шт. в тесто + 1 шт. для смазки;
  • мука – 400 г;
  • сливочное масло – 70 г;
  • дрожжи (сухие) – 8 г;
  • вода (теплая) – 200 мл;
  • зеленый лук, петрушка;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • соль и молотый черный перец по вкусу;
  • кунжут (можно смесь черного и белого).

Приготовление:

1. Обжарить на растительном масле мелко нарезанный лук и нарезанную соломкой или натертую морковь. Через пару минут добавить мясной фарш. К концу обжарки хорошо посолить и добавить по вкусу черный перец. Довести до готовности и дать начинке полностью остыть.

2. Пока начинка остывает, смешать просеянную муку с дрожжами.

3. В остывший фарш добавить мелко нарезанную зелень, растопленное сливочное масло и два яйца. Сверху высыпать муку с дрожжами. Взбивать все миксером примерно минуту, после добавить теплую воду и опять взбивать тесто на протяжении минуты. Накрыть емкость с тестом полотенцем и оставить в теплом месте на 40–45 минут, пока не поднимется.

4. Выложить тесто в три формы диаметром 18 см, смазанные предварительно растительным маслом. Сверху смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать 30–35 минут. Затем еще на пять минут оставить лепешки в выключенной духовке.

ВИДЕО
Видео: Вкусная минутка / YouTube
Теги: мясо, кулинария, рецепт, рецепты
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