  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда

Ингредиенты:
Приготовление:
1. Печень промыть, отчистить от прожилок и пленки, залить крутым кипятком и оставить так на несколько минут.
2. Лук нарезать полукольцами, выложить в сковороду, добавить сахар и соль, обжарить на небольшом количестве растительного масла до слегка золотистого цвета. Добавить мелко нарезанный чеснок и перемешать.
3. Добавить в сковороду с луком печень, добавить специи и соль по вкусу, перемешать и тушить на очень медленном огне три – пять минут.
4. Для соуса сметану смешать с горчицей, добавить воду, соль. Тщательно перемешать и выложить соус в сковороду с печенью и луком. Накрыть крышкой и протушить 10–12 минут на медленном огне. Готово.