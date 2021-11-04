Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт

"Если дома есть лаваш, в него можно завернуть все что угодно!" – уточнила блогер.
Ингредиенты (на две шаурмы):
Приготовление:
1. Филе разрезаем вдоль на три-четыре части и маринуем его. Для этого смешиваем филе со специями, соевым соусом, растительным маслом, солью и оставляем так мариноваться примерно на 20–30 минут.
2. После филе поджариваем на сковороде или на гриле до готовности.
3. Нарезаем готовое филе, листья салата, овощи и сыр. Выкладываем эту начинку на лаваш, сверху накладываем пару столовых ложек соуса из кетчупа и майонеза, заворачиваем.
4. Обжариваем лаваш с начинкой с двух сторон на обычной сковороде или на гриле.
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