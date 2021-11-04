Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2021
 
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Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт

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Домашнюю шаурму можно приготовить с любой начинкой
Домашнюю шаурму можно приготовить с любой начинкой
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер из Черновцов Анна Станкевич предложила своим подписчикам в Instagram легкий рецепт домашней шаурмы.

"Если дома есть лаваш, в него можно завернуть все что угодно!" – уточнила блогер.

Ингредиенты (на две шаурмы):

  • одна упаковка лаваша (две штуки);
  • одно куриное филе;
  • половинка помидора;
  • половинка болгарского перца;
  • кусочек сыра;
  • листья салата или пекинской капусты;
  • подсолнечное масло, соевый соус, специи по вкусу (для филе);
  • одна столовая ложка кетчупа и одна столовая ложка майонеза (для соуса).

Приготовление:

1. Филе разрезаем вдоль на три-четыре части и маринуем его. Для этого смешиваем филе со специями, соевым соусом, растительным маслом, солью и оставляем так мариноваться примерно на 20–30 минут.

2. После филе поджариваем на сковороде или на гриле до готовности.

3. Нарезаем готовое филе, листья салата, овощи и сыр. Выкладываем эту начинку на лаваш, сверху накладываем пару столовых ложек соуса из кетчупа и майонеза, заворачиваем.

4. Обжариваем лаваш с начинкой с двух сторон на обычной сковороде или на гриле.

Теги: сыр, кулинария, шаурма, рецепт, рецепты, салат, масло, соус, майонез, помидоры
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