Бульвар Шоубиз
 
23 октября, 2021
 
Новости

Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису

Тирамису можно подавать в креманке или стакане
Тирамису можно подавать в креманке или стакане
Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 22 октября опубликовал в Instagram рецепт тыквенного тирамису.

Для бисквита понадобиться:

  • Белок 105–110 гр;
  • Сахарная пудра 80 гр;
  • Соль;
  • Желток 3 шт;
  • Сахарная пудра 25 гр;
  • Мука первого сорта 75 гр;
  • Сахарная пудра 5 гр.

Отдельно взбиваем белок с пудрой и солью в мягкую пену. Желток с сахарной пудрой – в достаточно устойчивую пену. Смешиваем осторожно и через сито добавляем муку, осторожно вымешиваем лопаткой не очень долго.

Выкладываем на пергамент ложкой круглые небольшие формы – меньше чем диаметр стакана. Сверху на сырое тесто посыпаем сахарной пудрой – с нее при выпечке образуется сахарная корочка. Готовим примерно девять минут при 190 °C.

Для крема маскарпоне нужно:

  • Маскарпоне 250 гр;
  • Цукоровая пудра 200 гр;
  • Тыквенное пюре 200 гр;
  • Сливки 30% 120 гр;
  • Немного корицы (по желанию).

Комнатной температуры маскарпоне смешиваем с пудрой, добавляем тыквенное пюре и корицу. Отдельно взбиваем сливки и добавляем в смесь

Также необходимо приготовиться шоколадный соус. Для него нужно:

  • Кофе эспресо 50 гр;
  • Вода 50 гр;
  • Черный шоколад 70% 75 гр;
  • Амаретто или коньяк 20 гр.

Смешаем воду и готовый кофе, добавляем кусочки шоколада, доводим постоянно помешивая до кипения, и провариваем до загустения пару минут, помешивая венчиком. Охлаждаем и добавляем ликер.

Затем все приготовленные ингридиенты собираем вместе:

  • Пропитываем бисквитное печенье в шоколадно-кофейном соусе, кладем первым слоем на дно емкости, в которой будем подавать;
  • Сверху кладем ложку тыквенно-творожной смеси;
  • Вновь пропитываем печенье соусом;
  • Завершаем слоем тыквенно-сырного крема.

Посуда для подачи может быть любой: стаканы, креманки или другие емкости.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: Хэллоуин, рецепт, тирамису, Владимир Ярославский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5 10 лет
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису
Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису
"Редко удается находить искренних людей". Хименес-Браво заговорил об участии в шоу "Холостяк"
"Редко удается находить искренних людей". Хименес-Браво заговорил об участии в шоу "Холостяк"
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
"Я сама пью водку. Но только в коктейлях". Фреймут поделилась правилами "водочного" этикета
"Я сама пью водку. Но только в коктейлях". Фреймут поделилась правилами "водочного" этикета
"Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство". Спирс поделилась архивными фото с детьми
"Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство". Спирс поделилась архивными фото с детьми
"Открывает чакры". Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье
"Открывает чакры". Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье
Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень
Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень
"Пока разденешь – перехочешь"."Холостяк" Заливако с возлюбленной удивили подписчиков нарядами в стиле XVIII века
"Пока разденешь – перехочешь"."Холостяк" Заливако с возлюбленной удивили подписчиков нарядами в стиле XVIII века
"Уверенность в себе – лучший наряд". Девушка фронтмена Måneskin поделилась откровенными фото в кожаном боди
"Уверенность в себе – лучший наряд". Девушка фронтмена Måneskin поделилась откровенными фото в кожаном боди
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
  "Она глава нашей семьи". Гройсман заявил, что всегда советуется с женой по "новым людям и должностям"
  "Она глава нашей семьи". Гройсман заявил, что всегда советуется с женой по "новым людям и должностям"
  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни
  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS