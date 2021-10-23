Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису

Для бисквита понадобиться:
Отдельно взбиваем белок с пудрой и солью в мягкую пену. Желток с сахарной пудрой – в достаточно устойчивую пену. Смешиваем осторожно и через сито добавляем муку, осторожно вымешиваем лопаткой не очень долго.
Выкладываем на пергамент ложкой круглые небольшие формы – меньше чем диаметр стакана. Сверху на сырое тесто посыпаем сахарной пудрой – с нее при выпечке образуется сахарная корочка. Готовим примерно девять минут при 190 °C.
Для крема маскарпоне нужно:
Комнатной температуры маскарпоне смешиваем с пудрой, добавляем тыквенное пюре и корицу. Отдельно взбиваем сливки и добавляем в смесь
Также необходимо приготовиться шоколадный соус. Для него нужно:
Смешаем воду и готовый кофе, добавляем кусочки шоколада, доводим постоянно помешивая до кипения, и провариваем до загустения пару минут, помешивая венчиком. Охлаждаем и добавляем ликер.
Затем все приготовленные ингридиенты собираем вместе:
Посуда для подачи может быть любой: стаканы, креманки или другие емкости.
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Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.