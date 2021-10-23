Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису

Тирамису можно подавать в креманке или стакане Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

Для бисквита понадобиться:

Белок 105–110 гр;

Сахарная пудра 80 гр;

Соль;

Желток 3 шт;

Сахарная пудра 25 гр;

Мука первого сорта 75 гр;

Сахарная пудра 5 гр.

Отдельно взбиваем белок с пудрой и солью в мягкую пену. Желток с сахарной пудрой – в достаточно устойчивую пену. Смешиваем осторожно и через сито добавляем муку, осторожно вымешиваем лопаткой не очень долго.

Выкладываем на пергамент ложкой круглые небольшие формы – меньше чем диаметр стакана. Сверху на сырое тесто посыпаем сахарной пудрой – с нее при выпечке образуется сахарная корочка. Готовим примерно девять минут при 190 °C.

Для крема маскарпоне нужно:

Маскарпоне 250 гр;

Цукоровая пудра 200 гр;

Тыквенное пюре 200 гр;

Сливки 30% 120 гр;

Немного корицы (по желанию).

Комнатной температуры маскарпоне смешиваем с пудрой, добавляем тыквенное пюре и корицу. Отдельно взбиваем сливки и добавляем в смесь

Также необходимо приготовиться шоколадный соус. Для него нужно:

Кофе эспресо 50 гр;

Вода 50 гр;

Черный шоколад 70% 75 гр;

Амаретто или коньяк 20 гр.

Смешаем воду и готовый кофе, добавляем кусочки шоколада, доводим постоянно помешивая до кипения, и провариваем до загустения пару минут, помешивая венчиком. Охлаждаем и добавляем ликер.

Затем все приготовленные ингридиенты собираем вместе:

Пропитываем бисквитное печенье в шоколадно-кофейном соусе, кладем первым слоем на дно емкости, в которой будем подавать;

Сверху кладем ложку тыквенно-творожной смеси;

Вновь пропитываем печенье соусом;

Завершаем слоем тыквенно-сырного крема.

Посуда для подачи может быть любой: стаканы, креманки или другие емкости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)