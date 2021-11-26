  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео

"Такого вкусного картофеля еще не ела. Простой и легкий в приготовлении рецепт за 10 минут, – говорится в описании ролика. – Вы точно сейчас пойдете на кухню".
Для приготовления понадобятся:
Сперва перемешиваем в миске творог с яйцом и добавляем соль. Затем перекладываем смесь в миксер и доводим до однородной массы, добавляем размятый до состояния пюре отварной картофель и муку.
Из готового теста руками формируем круглые лепешки, обваливаем их в муке и обжариваем с двух сторон на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
Подавать картофельные оладьи авторы блога рекомендуют со сметаной.