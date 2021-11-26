Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео

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Для картофельных оладий, кроме картофеля, понадобятся мука, яйцо и творог
Для картофельных оладий, кроме картофеля, понадобятся мука, яйцо и творог
Фото: depositphotos.com

Авторы кулинарного YouTube-блога Super Kelinchak 25 ноября опубликовали на своем канале видеорецепт приготовления картофельных оладий с добавлением творога.

"Такого вкусного картофеля еще не ела. Простой и легкий в приготовлении рецепт за 10 минут, – говорится в описании ролика. – Вы точно сейчас пойдете на кухню". 

Для приготовления понадобятся: 

  • 250 г отварного картофеля;
  • одно яйцо; 
  • 250 г творога; 
  • 100 г муки;
  • соль.

Сперва перемешиваем в миске творог с яйцом и добавляем соль. Затем перекладываем смесь в миксер и доводим до однородной массы, добавляем размятый до состояния пюре отварной картофель и муку.

Из готового теста руками формируем круглые лепешки, обваливаем их в муке и обжариваем с двух сторон на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Подавать картофельные оладьи авторы блога рекомендуют со сметаной.

ВИДЕО
Видео: SUPER KELINCHAK / YouTube
Теги: кулинария, рецепт, рецепты, картофель
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