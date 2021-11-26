  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео

Для картофельных оладий, кроме картофеля, понадобятся мука, яйцо и творог Фото: depositphotos.com

"Такого вкусного картофеля еще не ела. Простой и легкий в приготовлении рецепт за 10 минут, – говорится в описании ролика. – Вы точно сейчас пойдете на кухню".

Для приготовления понадобятся:

250 г отварного картофеля;

одно яйцо;

250 г творога;

100 г муки;

соль.

Сперва перемешиваем в миске творог с яйцом и добавляем соль. Затем перекладываем смесь в миксер и доводим до однородной массы, добавляем размятый до состояния пюре отварной картофель и муку.

Из готового теста руками формируем круглые лепешки, обваливаем их в муке и обжариваем с двух сторон на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Подавать картофельные оладьи авторы блога рекомендуют со сметаной.

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