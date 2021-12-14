Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
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"Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"

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Салат "Королевский" готовится из курицы, картофеля, огурцов и яиц
Салат "Королевский" готовится из курицы, картофеля, огурцов и яиц
Скриншот: SUPER KELINCHAK / YouTube

Авторы кулинарного YouTube-блога Super Kelinchak 13 декабря опубликовали на своем канале видеорецепт салата под названием "Королевский" для новогоднего стола.

"Королевский" салат на Новый год, – говорится в описании ролика. – Этот рецепт бесподобен. Первым сметут со стола". 

Для приготовления понадобятся: 

  • отварной картофель – 5 шт.;
  • куриная грудка – 300 г; 
  • яйца – 4 шт. ;
  • свежие огурцы – 3 шт.;
  • грецкие орехи – 50 г;
  • майонез;
  • консервированный горошек, гранат, сыр для украшения.

Картофель и яйца натираем на крупной терке, огурец и куриную грудку нарезаем мелкими кусочками. Выкладываем на противень, застеленный пищевой пленкой, слоями картофель, курицу, огурец и яйцо, смазывая каждый слой майонезом.

Последний слой нужно посыпать измельченным грецким орехом.

После этого снимаем массу с противня и, аккуратно отодвигая пленку, формируем руками рулет.

Перед оформлением блюда его необходимо оставить на час в холодильнике, а затем смазать майонезом и, чередуя "дорожки", украсить зернами грата, горошком и тертым сыром.

ВИДЕО
Видео: SUPER KELINCHAK / YouTube
Теги: Новый год, кулинария, рецепт, яйца, курица, картофель
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