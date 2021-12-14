  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"

Салат "Королевский" готовится из курицы, картофеля, огурцов и яиц Скриншот: SUPER KELINCHAK / YouTube

"Королевский" салат на Новый год, – говорится в описании ролика. – Этот рецепт бесподобен. Первым сметут со стола".

Для приготовления понадобятся:

отварной картофель – 5 шт. ;

куриная грудка – 300 г;

яйца – 4 шт. ;

свежие огурцы – 3 шт.;

грецкие орехи – 50 г;

майонез;

консервированный горошек, гранат, сыр для украшения.

Картофель и яйца натираем на крупной терке, огурец и куриную грудку нарезаем мелкими кусочками. Выкладываем на противень, застеленный пищевой пленкой, слоями картофель, курицу, огурец и яйцо, смазывая каждый слой майонезом.

Последний слой нужно посыпать измельченным грецким орехом.

После этого снимаем массу с противня и, аккуратно отодвигая пленку, формируем руками рулет.

Перед оформлением блюда его необходимо оставить на час в холодильнике, а затем смазать майонезом и, чередуя "дорожки", украсить зернами грата, горошком и тертым сыром.

ВИДЕО