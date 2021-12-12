Новогодний мандариновый десерт. Рецепт

Ингредиенты:
для творожного слоя
для мандаринового слоя
Приготовление:
1. Сперва готовим творожный слой. Нагреваем молоко, высыпаем в него желатин и перемешиваем. В одну емкость помещаем молоко (с растворенным в нем желатином), творог, подсластитель и взбиваем все блендером до однородности. Массу раскладываем по формочкам и кладем на 15 минут в морозилку.
2. Приступаем к мандариновому слою. Нагреваем воду и растворяем в ней желатин. Мандарины взбиваем блендером и процеживаем через сито. Мандариновый сок смешиваем с горячей водой с желатином, добавляем подсластитель, перемешиваем и аккуратно разливаем по формочкам с уже замерзшей творожной массой. Опять кладем формочки на 15 минут в морозилку.
3. Готово. Перед подачей можно украсить формочку долькой мандарина и кокосовой стружкой.
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