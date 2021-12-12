Новогодний мандариновый десерт. Рецепт

Ингредиенты:

для творожного слоя

молоко (жирность 1,5%) – 120 мл;

творог (жирность 2%) – 150 г;

подсластитель (стевия или сахар) – по вкусу;

желатин – 8 г;

для мандаринового слоя

мандарины – 2 шт.;

вода – 50 мл;

подсластитель – по вкусу;

желатин – 8 г.

Приготовление:

1. Сперва готовим творожный слой. Нагреваем молоко, высыпаем в него желатин и перемешиваем. В одну емкость помещаем молоко (с растворенным в нем желатином), творог, подсластитель и взбиваем все блендером до однородности. Массу раскладываем по формочкам и кладем на 15 минут в морозилку.

2. Приступаем к мандариновому слою. Нагреваем воду и растворяем в ней желатин. Мандарины взбиваем блендером и процеживаем через сито. Мандариновый сок смешиваем с горячей водой с желатином, добавляем подсластитель, перемешиваем и аккуратно разливаем по формочкам с уже замерзшей творожной массой. Опять кладем формочки на 15 минут в морозилку.

3. Готово. Перед подачей можно украсить формочку долькой мандарина и кокосовой стружкой.