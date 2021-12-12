Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2021
 
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Новогодний мандариновый десерт. Рецепт

Это рецепт низкокалорийного десерта, где вместо сахара можно использовать подсластитель
Это рецепт низкокалорийного десерта, где вместо сахара можно использовать подсластитель
Фото: mil_alexx / Instagram

Украинский нутрициолог (специалист по здоровому питанию) и кулинарный блогер Александр Миль поделился со своими подписчиками в Instagram рецептом новогоднего мандаринового десерта.

Ингредиенты:

для творожного слоя

  • молоко (жирность 1,5%) – 120 мл;
  • творог (жирность 2%) – 150 г;
  • подсластитель (стевия или сахар) – по вкусу;
  • желатин – 8 г;

для мандаринового слоя

  • мандарины – 2 шт.;
  • вода – 50 мл;
  • подсластитель – по вкусу;
  • желатин – 8 г.

Приготовление:

 1. Сперва готовим творожный слой. Нагреваем молоко, высыпаем в него желатин и перемешиваем. В одну емкость помещаем молоко (с растворенным в нем желатином), творог, подсластитель и взбиваем все блендером до однородности. Массу раскладываем по формочкам и кладем на 15 минут в морозилку.

2. Приступаем к мандариновому слою. Нагреваем воду и растворяем в ней желатин. Мандарины взбиваем блендером и процеживаем через сито. Мандариновый сок смешиваем с горячей водой с желатином, добавляем подсластитель, перемешиваем и аккуратно разливаем по формочкам с уже замерзшей творожной массой. Опять кладем формочки на 15 минут в морозилку.

3. Готово. Перед подачей можно украсить формочку долькой мандарина и кокосовой стружкой.

Теги: молоко, сахар, мандарины, кулинария, блогер, десерт, рецепт, рецепты, творог, питание
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