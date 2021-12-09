  "Когда хочется чего-то к чаю, а в магазин лень". Как дома приготовить пирог на крепкой заварке – рецепт "без заморочек"

Для приготовления понадобится:
Перед приготовлением необходимо заварить чай и оставить остывать на 10 минут. Тем временем в емкости нужно смешать муку, сахар и джем, добавить остывший чай, а затем соду, уксус, растительное масло и тщательно перемешать ингредиенты.
Форму для выпекания нужно смазать сливочным маслом и слегка посыпать мукой. Выпекается пирог в течение 30 минут в разогретой до 180 °С духовке.
"Вполне съедобно, когда хочется чего-то к чаю, в холодильнике мышь повесилась, а в магазин идти лень", – оценили рецепт подписчики кулинарного блога.
"Очень простой рецепт. Люблю такие, без заморочек, зато домашнее сладенькое к чаю", – написали пользователи сети.