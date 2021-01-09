"Такое случилось впервые". В Каневе на Рождество упала новогодняя елка

Новогоднюю елку в Каневе Черкасской области демонтировали, сообщил мэр города Игорь Ренькас.

В Каневе Черкасской области упала новогодняя елка в центре города. Об этом в Facebook сообщил мэр Игорь Ренькас 8 января.

Елка упала около 22.30 7 января из-за сильных порывов ветра. Ее демонтировали, обстоятельства выясняются, отметил мэр.

"Не буду шутить насчет локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей", – написал Ренькас.

О пострадавших информации не было.

Новогоднюю елку в Каневе открыли 19 декабря, она состояла из более чем 100 живых деревьев, писала "Канівчанка".