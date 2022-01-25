Kyiv International School уйдет на дистанционное обучение на фоне угрозы вторжения РФ

Киевская международная школа была основана в 1992 году для детей дипломатов и бизнесменов Фото: Kyiv International School - QSI / Facebook

Издание отметило, что в школе учатся в частности дети иностранных дипломатов, а также преподают граждане других государств.

Руководство учебного заведение сообщило родителям, что "из-за политической неопределенности, с которой столкнулась Украина", KIS закрывает школьный кампус и переходит на онлайн-обучение.

Завуч старших классов подчеркнула в письме родитилям, что дистанционное обучение будет отличаться от предыдущего опыта, связанного с пандемией коронавируса, так как многие преподаватели уедут из Украины.

По данным "Страны", школа разработала инструкцию для педагогов и учеников.

"KIS очень серьезно относится к безопасности наших сотрудников и учеников и хочет убедиться, что мы даем сотрудникам возможность обезопасить себя и свои семьи. Многие семьи KIS уезжают в безопасные убежища. Сегодня мы получили несколько электронных писем от семей, вынужденных уехать по настоянию или самостоятельно решивших куда-то отправиться на время. Если ваша семья хочет сделать это, пожалуйста, свяжитесь со школой", – сказано в документе.

Родителей просят в случае отъезда из Украины сообщить об этом руководству школы.

Ученикам начальной и средней школы с 31 января предложат "гибридное обучение" с учетом разницы в часовых поясах.