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ОБЩЕСТВО

Kyiv International School уйдет на дистанционное обучение на фоне угрозы вторжения РФ

Киевская международная школа была основана в 1992 году для детей дипломатов и бизнесменов
Киевская международная школа была основана в 1992 году для детей дипломатов и бизнесменов
Фото: Kyiv International School - QSI / Facebook

Киевская международная школа (Kyiv International School) планирует перейти на дистанционное обучение в связи с массовым отъездом учеников и преподавателей на фоне угрозы вторжения РФ. Об этом написала 25 января "Страна", в распоряжении которой есть соответствующие документы.

Издание отметило, что в школе учатся в частности дети иностранных дипломатов, а также преподают граждане других государств.

Руководство учебного заведение сообщило родителям, что "из-за политической неопределенности, с которой столкнулась Украина", KIS закрывает школьный кампус и переходит на онлайн-обучение.

Завуч старших классов подчеркнула в письме родитилям, что дистанционное обучение будет отличаться от предыдущего опыта, связанного с пандемией коронавируса, так как многие преподаватели уедут из Украины.

По данным "Страны", школа разработала инструкцию для педагогов и учеников.

"KIS очень серьезно относится к безопасности наших сотрудников и учеников и хочет убедиться, что мы даем сотрудникам возможность обезопасить себя и свои семьи. Многие семьи KIS уезжают в безопасные убежища. Сегодня мы получили несколько электронных писем от семей, вынужденных уехать по настоянию или самостоятельно решивших куда-то отправиться на время. Если ваша семья хочет сделать это, пожалуйста, свяжитесь со школой", – сказано в документе.

Родителей просят в случае отъезда из Украины сообщить об этом руководству школы.

Ученикам начальной и средней школы с 31 января предложат "гибридное обучение" с учетом разницы в часовых поясах.

Контекст:

Киевская международная школа была основана в 1992 году для детей дипломатов и бизнесменов, которые работали в столице Украины. Обучение в ней ведется на английском языке. Сейчас в  заведении учатся также дети граждан Украины. Школа находится на попечении Управления международными школами Государственного департамента США.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

Эвакуацию семей дипломатов из Киева 24 января начала Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

Теги: Украина, образование, эвакуация, вторжение, преподаватели, дети, дипломаты, школы, безопасность, семья
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