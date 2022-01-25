"Даже мой сын сегодня позвонил". Кулеба назвал преждевременным решение об эвакуации членов семей сотрудников четырех диппредставительств в Украине

"Даже мой сын мне сегодня позвонил по телефону, говорит: "Папа, мои одноклассники попросили спросить тебя, что будет дальше"… Я скажу простой математикой. В Украине действует 129 дипломатических представительств – это посольства, консульства в разных городах, представительства международных организаций. Из них четыре сегодня заявили, что они из соображений безопасности приступают к эвакуации членов семей дипломатов. Остальные сегодня проинформировали Министерство иностранных дел, что они пока не видят оснований для эвакуации, продолжают работать в полном штате, включая членов семей", – сказал Кулеба.
По его словам, "каждая страна имеет право заботиться о безопасности своих граждан", но решение четырех государств "никоим образом" не будет негативно влиять на функционирование их диппредставительств.
"Они продолжат работать над тем, чтобы поддерживать Украину и развивать двусторонние отношения. И второе – в каждой стране есть свой фактор. К сожалению, в США есть фактор Афганистана, того, что происходило. Поэтому коллеги действуют где-то более резко, чем могли бы, – отметил Кулеба. – Мы абсолютно убеждены, что в настоящее время решение об эвакуации членов семей сотрудников посольств – преждевременное. Для этого пока нет реальных объективных условий".
Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на сообщения о возможном вторжении России, 129 дипломатических представительств, в том числе консульства, расположенные в областях Украины, непосредственно граничащих с РФ, не проводят эвакуацию.
"Хотя бы, казалось, именно там самая большая зона опасности", – резюмировал Кулеба.
В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.
24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.
The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.
24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.
Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.