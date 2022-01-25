"Даже мой сын сегодня позвонил". Кулеба назвал преждевременным решение об эвакуации членов семей сотрудников четырех диппредставительств в Украине

"Даже мой сын мне сегодня позвонил по телефону, говорит: "Папа, мои одноклассники попросили спросить тебя, что будет дальше"… Я скажу простой математикой. В Украине действует 129 дипломатических представительств – это посольства, консульства в разных городах, представительства международных организаций. Из них четыре сегодня заявили, что они из соображений безопасности приступают к эвакуации членов семей дипломатов. Остальные сегодня проинформировали Министерство иностранных дел, что они пока не видят оснований для эвакуации, продолжают работать в полном штате, включая членов семей", – сказал Кулеба.

По его словам, "каждая страна имеет право заботиться о безопасности своих граждан", но решение четырех государств "никоим образом" не будет негативно влиять на функционирование их диппредставительств.

"Они продолжат работать над тем, чтобы поддерживать Украину и развивать двусторонние отношения. И второе – в каждой стране есть свой фактор. К сожалению, в США есть фактор Афганистана, того, что происходило. Поэтому коллеги действуют где-то более резко, чем могли бы, – отметил Кулеба. – Мы абсолютно убеждены, что в настоящее время решение об эвакуации членов семей сотрудников посольств – преждевременное. Для этого пока нет реальных объективных условий".

Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на сообщения о возможном вторжении России, 129 дипломатических представительств, в том числе консульства, расположенные в областях Украины, непосредственно граничащих с РФ, не проводят эвакуацию.

"Хотя бы, казалось, именно там самая большая зона опасности", – резюмировал Кулеба.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.