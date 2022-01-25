Посол Израиля в Украине: На данный момент мы не планируем эвакуацию работников посольства и граждан Израиля

Бродский заявил, что Израиль внимательно следит за ситуацией Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

"Действительно, мы обратились к израильским гражданам с просьбой оставить свою контактную информацию для того, чтобы в случае необходимости нам было бы легче с ними связаться. На данный момент мы не планируем эвакуацию работников посольства и граждан Израиля", – сказал дипломат.

Однако, по словам Бродского, Израиль "внимательно следит за ситуацией".

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24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США. Также 24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева. В России такие сообщения назвали провокацией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время решение об эвакуации членов семей сотрудников дипломатических представительств является преждевременным.