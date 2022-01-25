ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Посол Израиля в Украине: На данный момент мы не планируем эвакуацию работников посольства и граждан Израиля

Бродский заявил, что Израиль внимательно следит за ситуацией
Бродский заявил, что Израиль внимательно следит за ситуацией
Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

Израиль пока не планирует эвакуацию из Украины членов дипломатической миссии и граждан страны. Об этом в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" заявил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.

"Действительно, мы обратились к израильским гражданам с просьбой оставить свою контактную информацию для того, чтобы в случае необходимости нам было бы легче с ними связаться. На данный момент мы не планируем эвакуацию работников посольства и граждан Израиля", – сказал дипломат.

Однако, по словам Бродского, Израиль "внимательно следит за ситуацией".

Посол Израиля в Украине Бродский: Что израильтяне скажут об Украине? Что это страна, в которой президент – еврей. Читайте полный текст интервью

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США. Также 24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и КиеваВ России такие сообщения назвали провокацией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время решение об эвакуации членов семей сотрудников дипломатических представительств является преждевременным.

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Израиль, посольство, эвакуация, российская агрессия, Михаэль Бродский (посол)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук
"Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди". Зеленская показала, каким взглядом смотрит на нее влюбленный супруг
"Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди". Зеленская показала, каким взглядом смотрит на нее влюбленный супруг
Организаторы нацотбора изменили состав финалистов из-за дисквалификации Laud. Он потребовал консультаций с EBU
Организаторы нацотбора изменили состав финалистов из-за дисквалификации Laud. Он потребовал консультаций с EBU
"Нам очень жаль". Победители "Евровидения 2021" Måneskin отложили тур 2022 года по Европе
"Нам очень жаль". Победители "Евровидения 2021" Måneskin отложили тур 2022 года по Европе
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (100591)
2
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (84886)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (70850)
4
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (54876)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (54180)
6
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (44303)
7
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога (34746)
8
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски (32736)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS