Посол Израиля в Украине: На данный момент мы не планируем эвакуацию работников посольства и граждан Израиля

"Действительно, мы обратились к израильским гражданам с просьбой оставить свою контактную информацию для того, чтобы в случае необходимости нам было бы легче с ними связаться. На данный момент мы не планируем эвакуацию работников посольства и граждан Израиля", – сказал дипломат.
Однако, по словам Бродского, Израиль "внимательно следит за ситуацией".
Посол Израиля в Украине Бродский: Что израильтяне скажут об Украине? Что это страна, в которой президент – еврей. Читайте полный текст интервью
24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США. Также 24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.
В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.
The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева. В России такие сообщения назвали провокацией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время решение об эвакуации членов семей сотрудников дипломатических представительств является преждевременным.
Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.