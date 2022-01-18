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Зарубежные дипломаты посадили деревья в новом еврейском культурном центре в Киеве

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В числе сажавших был дипломат из Швейцарии
В числе сажавших был дипломат из Швейцарии
Фото предоставлено еврейской общиной Киева

17 января в Киеве в новом еврейском культурном и общинном центре на улице Саксаганского, 47 послы ряда стран и другие зарубежные дипломаты высадили деревья по случаю еврейского праздника Ту би-Шват. Об этом издание "ГОРДОН" проинформировала еврейская община Киева.

"Киевская еврейская община пригласила своих международных партнеров высадить вместе деревья в самом большом в центральной части Украины центре еврейской жизни – новом культурном и общинном центре, который находится в Голосеевском районе Киева", – говорится в сообщении.

В посадке принимали участие, в частности, посол Израиля в Украине Михаил Бродский, посол Хорватии в Украине Амика Джами, заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Реми Дюфло, замглавы посольства Швейцарии в Украине Альваро Борги, заместитель главы посольства США в Украине Алон Парселл, главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович.

После высадки растений почетные гости попробовали традиционные плоды праздника – финик, инжир, виноград, оливки, гранат. Каждый из плодов символизирует добродетели, которым человек должен научиться от природы.

В еврейской общине Киева выразили надежду, что вскоре и другие дипломатические миссии и каждый желающий из разных конфессий и национальностей присоединятся к высадке аллеи Единения в Киеве.

Контекст:

Ту би-Шват – новый год деревьев в еврейском народном календаре. Дата "плавающая", в 2022 году это 16–17 января.

Традиции сажать деревья в этот день 132 года. В 1890 году писатель, лингвист и историк Зеев Явиц, переселившийся на опустошенную войнами землю в нынешнем Израиле, вместе с учениками посадил деревья для будущих поколений. Это стало традицией – сажать деревья, чтобы сплотить людей и повысить патриотизм.

Теги: США, Израиль, посольство, Швейцария, культура, раввин, праздники, Хорватия, евреи, дипломаты, Евросоюз, деревья, финики, традиции, инжир, посол, послы, виноград, Михаил Бродский (посол)
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