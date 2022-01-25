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Посольство Японии пока не планирует эвакуацию персонала из Украины

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Правительство Японии рекомендует своим гражданам не путешествовать в Украину
Правительство Японии рекомендует своим гражданам не путешествовать в Украину
Фото: depositphotos.com

Посольство Японии в Киеве не планирует эвакуировать персонал и членов их семей из Украины. Об этом заявили агентству "Интерфакс-Украина" в дипмиссии 25 января.

"Посольство Японии в настоящее время не планирует эвакуировать своих сотрудников или членов их семей", – заявили в посольстве.

В то же время правительство Японии рекомендовало своим гражданам не путешествовать в Украину.

"Правительство Японии выпустило с сегодняшнего дня [25 января] рекомендацию "не путешествовать" для всей Украины в связи с ростом напряженности в регионах, прилегающих к ее границам, в связи с наращиванием российских войск и другими факторами, а также из-за постоянно непредсказуемых ситуаций. Правительство Японии настоятельно рекомендовало японцам, находящимся в Украине, использовать коммерческие рейсы, чтобы покинуть страну, пока они доступны", – заявили в дипломатическом представительстве.

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США. Также 24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия – гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время решение об эвакуации членов семей сотрудников дипломатических представительств является преждевременным.

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский в интервью изданию "ГОРДОН", которое вышло 25 января, заявил, что пока не планирует эвакуацию из Украины членов дипломатической миссии и граждан страны.

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Япония, посольство, эвакуация, российская агрессия, война в Украине, дипломаты
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