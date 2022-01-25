Посольство Японии пока не планирует эвакуацию персонала из Украины

"Посольство Японии в настоящее время не планирует эвакуировать своих сотрудников или членов их семей", – заявили в посольстве.

В то же время правительство Японии рекомендовало своим гражданам не путешествовать в Украину.

"Правительство Японии выпустило с сегодняшнего дня [25 января] рекомендацию "не путешествовать" для всей Украины в связи с ростом напряженности в регионах, прилегающих к ее границам, в связи с наращиванием российских войск и другими факторами, а также из-за постоянно непредсказуемых ситуаций. Правительство Японии настоятельно рекомендовало японцам, находящимся в Украине, использовать коммерческие рейсы, чтобы покинуть страну, пока они доступны", – заявили в дипломатическом представительстве.

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США. Также 24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия – гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время решение об эвакуации членов семей сотрудников дипломатических представительств является преждевременным.

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский в интервью изданию "ГОРДОН", которое вышло 25 января, заявил, что пока не планирует эвакуацию из Украины членов дипломатической миссии и граждан страны.