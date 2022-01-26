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Представительство ЕС в Киеве пока не планирует сокращать штат из-за российской угрозы – посол

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Посол заявил, что представительство ЕС и страны-члены постоянно обмениваются информацией
Посол заявил, что представительство ЕС и страны-члены постоянно обмениваются информацией
Фото: EPA

Представительство Европейского союза в Украине пока не рассматривает уменьшение штатного персонала в связи с угрозой вторжения России. Об этом заявил глава представительства Матти Маасикас в комментарии "Укринформу" 26 января.

Дипломат рассказал, что Евросоюз внимательно следит за событиями в связи с наращиванием Россией военных сил вокруг украинских границ, а также принимает во внимание решения некоторых стран сократить штат своих дипломатических миссий в Киеве и предоставить конкретные советы относительно поездок по Украине.

"ЕС на данный момент не рассматривает подобные решения, занимаясь, как каждая дипломатическая служба, планированием на случай чрезвычайных ситуаций", – заявил Маасикас.

Он добавил, что представительство ЕС и страны-члены постоянно обмениваются информацией по этому поводу.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.

На фоне новостей о возможном вторжении России четыре страны – США, Великобритания, Австралия и Германия – заявили о намерении эвакуировать из Украины членов семей дипломатов и часть сотрудников дипломатических учреждений. В МИД Украины назвали этот шаг преждевременным.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин окончательное решение относительно вторжения в Украину, но признаки того, что он готовится применить войска, есть. По ее словам, это может произойти "сейчас или, возможно, в середине февраля".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Канада, Австралия, дипломаты, Евросоюз, Матти Маасикас
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