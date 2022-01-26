Представительство ЕС в Киеве пока не планирует сокращать штат из-за российской угрозы – посол

Дипломат рассказал, что Евросоюз внимательно следит за событиями в связи с наращиванием Россией военных сил вокруг украинских границ, а также принимает во внимание решения некоторых стран сократить штат своих дипломатических миссий в Киеве и предоставить конкретные советы относительно поездок по Украине.

"ЕС на данный момент не рассматривает подобные решения, занимаясь, как каждая дипломатическая служба, планированием на случай чрезвычайных ситуаций", – заявил Маасикас.

Он добавил, что представительство ЕС и страны-члены постоянно обмениваются информацией по этому поводу.