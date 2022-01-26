У Байдена нет ни намерений, ни желания направлять войска США в Украину – Белый дом

"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания направлять войска в Украину. НАТО было сформировано, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на восточном фланге, и именно на этом мы сосредоточились", – сказала Псаки.

По ее словам, решения о возможном направлении на восточный фланг 8,5 тыс. американских военных, приведенных в боевую готовность ранее, "будут приниматься по согласованию с партнерами и союзниками по НАТО".

В декабре 2021 года в Белом доме подтвердили, что США рассматривают увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину.

12 января 2022 года об этом же заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что после оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе Альянс значительно усилил свое присутствие на восточном фланге, и подчеркнул, что НАТО находится там, чтобы защищать союзников, чтобы "сохранить мир, а не спровоцировать конфликт".

23 января издание The New York Times написало со ссылкой на источники в Белом доме, что высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов размещения войск у границ России.

В частности, был предложен вариант отправить от тысячи до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с потенциалом 10-кратного увеличения этого числа в случае ухудшения ситуации.

При этом ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине, и Байден ясно дал понять, что не хочет вступать в новый конфликт после ухода Штатов из Афганистана, подчеркнуло The New York Times.