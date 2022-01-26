У Байдена нет ни намерений, ни желания направлять войска США в Украину – Белый дом

"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания направлять войска в Украину. НАТО было сформировано, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на восточном фланге, и именно на этом мы сосредоточились", – сказала Псаки.
По ее словам, решения о возможном направлении на восточный фланг 8,5 тыс. американских военных, приведенных в боевую готовность ранее, "будут приниматься по согласованию с партнерами и союзниками по НАТО".
В декабре 2021 года в Белом доме подтвердили, что США рассматривают увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину.
12 января 2022 года об этом же заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что после оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе Альянс значительно усилил свое присутствие на восточном фланге, и подчеркнул, что НАТО находится там, чтобы защищать союзников, чтобы "сохранить мир, а не спровоцировать конфликт".
23 января издание The New York Times написало со ссылкой на источники в Белом доме, что высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов размещения войск у границ России.
В частности, был предложен вариант отправить от тысячи до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с потенциалом 10-кратного увеличения этого числа в случае ухудшения ситуации.
При этом ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине, и Байден ясно дал понять, что не хочет вступать в новый конфликт после ухода Штатов из Афганистана, подчеркнуло The New York Times.
Заявление Псаки прозвучало на фоне наращивания РФ войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном ее вторжении.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Столтенберг отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.
В то же время в США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля.