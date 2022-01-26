Румыния готова рассмотреть увеличение присутствия НАТО на своей территории – президент

"Румыния имеет более 600 километров общей границы с Украиной, и мы должны быть готовы к любому возможному сценарию. Нынешний кризис с безопасностью, созданный Россией, касается не только Украины, не только региональной безопасности в Черном море и даже не только европейской безопасности, но и безопасности всего евроатлантического региона", – сказал он.
По словам главы государства, НАТО и Европейскому союзу важно продемонстрировать единство и солидарность.
Румыния поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, сказал он.
Йоханнис заявил, что дипломатический диалог "должен сыграть ключевую роль в смягчении нынешней ситуации, и важно, чтобы он продолжался". Но, по словам президента, нужно быть готовыми к сценарию, при котором российская сторона откажется от продолжения диалога.
"Я постоянно говорил и повторяю, что мы готовы принять увеличенное присутствие союзников на нашей территории. Фактически, после заявлений США и Франции, мы находимся в контакте с двумя союзниками, чтобы конкретно установить условия для достижения военного присутствия двух партнеров на нашей территории", – заявил он.
При этом Йоханнис подчеркнул, что НАТО является сугубо оборонительным союзом.
25 января лидеры Европы и НАТО обсудили российскую агрессию против Украины. Участники разговора подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах. Генсек НАТО Столтенберг 25 января заявил, что Альянс не будет размещать свои войска в Украине.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.
26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.