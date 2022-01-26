Румыния готова рассмотреть увеличение присутствия НАТО на своей территории – президент

Йоханнис: Румыния имеет более 600 километров общей границы с Украиной, и мы должны быть готовы к любому возможному сценарию Фото: EPA

"Румыния имеет более 600 километров общей границы с Украиной, и мы должны быть готовы к любому возможному сценарию. Нынешний кризис с безопасностью, созданный Россией, касается не только Украины, не только региональной безопасности в Черном море и даже не только европейской безопасности, но и безопасности всего евроатлантического региона", – сказал он.

По словам главы государства, НАТО и Европейскому союзу важно продемонстрировать единство и солидарность.

Румыния поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, сказал он.

Йоханнис заявил, что дипломатический диалог "должен сыграть ключевую роль в смягчении нынешней ситуации, и важно, чтобы он продолжался". Но, по словам президента, нужно быть готовыми к сценарию, при котором российская сторона откажется от продолжения диалога.

"Я постоянно говорил и повторяю, что мы готовы принять увеличенное присутствие союзников на нашей территории. Фактически, после заявлений США и Франции, мы находимся в контакте с двумя союзниками, чтобы конкретно установить условия для достижения военного присутствия двух партнеров на нашей территории", – заявил он.

При этом Йоханнис подчеркнул, что НАТО является сугубо оборонительным союзом.