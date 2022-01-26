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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будут серьезные последствия для РФ". Италия готова направить дополнительные силы на восточный фланг НАТО

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Любая агрессия против Украины обернется серьезными последствиями для Российской Федерации, предупредил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини
Любая агрессия против Украины обернется серьезными последствиями для Российской Федерации, предупредил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини
Фото: Lorenzo Guerini / Twitter

Правительство Италии будет готово участвовать в усилении восточного фланга НАТО в связи с угрозой нового вторжения российских войск в Украину. Об этом 26 января в Facebook сообщает пресс-служба посольства Италии в Украине со ссылкой на итальянского министра обороны Лоренцо Гуэрини.

Он заявил, что авиабаза Альянса в Румынии на границе с Украиной уже была усилена современными итальянскими самолетами.

Гуэрини добавил, что командование НАТО подготовило специальный план на случай обострения ситуации на российско-украинской границе при участии итальянских военных.

"...Если в ближайшее время кризис не закончится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в восточноевропейский регион", – сказал глава итальянского оборонного ведомства.

Министр также отметил, что приоритетом остается конструктивный диалог, поскольку никто не заинтересован в эскалации ситуации.

"При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", – предупредил Гуэрини.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/posts/4714718188603758

Контекст:

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо обсудил координацию действий, в том числе в связанных с Россией вопросах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепа. Блинкен подчеркнул решающую роль, которую Италия, ЕС и НАТО играют в обеспечении безопасности в Европе, а также выразил приверженность Соединенных Штатов стремлению разрешить ситуацию, сложившуюся сейчас вокруг Украины, дипломатическим путем.

12 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

25 января лидеры Европы и НАТО обсудили российскую агрессию против Украины. Участники разговора подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах.

Генсек НАТО Столтенберг 25 января заявил, что Альянс не будет размещать свои войска в Украине.

Теги: Украина, НАТО, Италия, российская агрессия, война в Украине
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