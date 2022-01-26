"Будут серьезные последствия для РФ". Италия готова направить дополнительные силы на восточный фланг НАТО

Любая агрессия против Украины обернется серьезными последствиями для Российской Федерации, предупредил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини Фото: Lorenzo Guerini / Twitter

Он заявил, что авиабаза Альянса в Румынии на границе с Украиной уже была усилена современными итальянскими самолетами.

Гуэрини добавил, что командование НАТО подготовило специальный план на случай обострения ситуации на российско-украинской границе при участии итальянских военных.

"...Если в ближайшее время кризис не закончится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в восточноевропейский регион", – сказал глава итальянского оборонного ведомства.

Министр также отметил, что приоритетом остается конструктивный диалог, поскольку никто не заинтересован в эскалации ситуации.

"При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", – предупредил Гуэрини.