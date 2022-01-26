"Будут серьезные последствия для РФ". Италия готова направить дополнительные силы на восточный фланг НАТО

Он заявил, что авиабаза Альянса в Румынии на границе с Украиной уже была усилена современными итальянскими самолетами.
Гуэрини добавил, что командование НАТО подготовило специальный план на случай обострения ситуации на российско-украинской границе при участии итальянских военных.
"...Если в ближайшее время кризис не закончится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в восточноевропейский регион", – сказал глава итальянского оборонного ведомства.
Министр также отметил, что приоритетом остается конструктивный диалог, поскольку никто не заинтересован в эскалации ситуации.
"При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", – предупредил Гуэрини.
19 января госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо обсудил координацию действий, в том числе в связанных с Россией вопросах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепа. Блинкен подчеркнул решающую роль, которую Италия, ЕС и НАТО играют в обеспечении безопасности в Европе, а также выразил приверженность Соединенных Штатов стремлению разрешить ситуацию, сложившуюся сейчас вокруг Украины, дипломатическим путем.
12 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
25 января лидеры Европы и НАТО обсудили российскую агрессию против Украины. Участники разговора подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах.
Генсек НАТО Столтенберг 25 января заявил, что Альянс не будет размещать свои войска в Украине.