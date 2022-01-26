Ответ США России по гарантиям безопасности в части Украины не вызывает возражений – Кулеба

"Она учтена, и предложения, которые Соединенные Штаты направят России в части Украины, не вызывают наших возражений", – сказал Кулеба.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге 25 января, что Соединенные Штаты уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по так называемым "гарантиям безопасности", а также учли позицию Киева.

"Мы не только проинформировали их [Украину] и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет", – отметил дипломат.

По его словам, США пока не передали РФ свой письменный ответ.

Прайс говорил 24 января, что шаги США, которые они предпримут в отношении требований России о гарантиях безопасности, не будут уступками. По его словам, Штаты готовы передать письменный ответ РФ на этой неделе.

В МИД РФ пригрозили "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют требования России по безопасности.