Ответ США России по гарантиям безопасности в части Украины не вызывает возражений – Кулеба

"Она учтена, и предложения, которые Соединенные Штаты направят России в части Украины, не вызывают наших возражений", – сказал Кулеба.
Спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге 25 января, что Соединенные Штаты уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по так называемым "гарантиям безопасности", а также учли позицию Киева.
"Мы не только проинформировали их [Украину] и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет", – отметил дипломат.
По его словам, США пока не передали РФ свой письменный ответ.
Прайс говорил 24 января, что шаги США, которые они предпримут в отношении требований России о гарантиях безопасности, не будут уступками. По его словам, Штаты готовы передать письменный ответ РФ на этой неделе.
В МИД РФ пригрозили "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют требования России по безопасности.
7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.
12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".
В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.
По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.