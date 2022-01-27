"Позитивной реакции нет". Лавров заявил, что ответ США по "гарантиям безопасности" вскоре будет раскрыт "широкой общественности"

В ответе США по "гарантиям безопасности" есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам, отметил Лавров Фото: mid.ru

Об этом 27 января рассказал СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров, видеозапись его речи опубликована в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

"Думаю, что содержание ответа в самое ближайшее время станет известно широкой общественности, – допустил Лавров. – Что касается содержания документа. Там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации".

Одновременно, по словам Лаврова, РФ получила ответ по линии НАТО от генерального секретаря Йенса Столтенберга.

"Рассматриваем два документа в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенного нами в декабре 2021 года. После межведомственного согласования будем докладывать президенту Владимиру Путину. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах", – сказал глава МИД РФ.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 26 января, что не может подробно говорить об ответе Вашингтона, но подчеркнул, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее. По его словам, в подготовке ответа России активно участвовал президент США Джо Байден.

"Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений", – подчеркнул госсекретарь.

В то же время Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров, сказал Блинкен.

Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. "Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз", – заявил он. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

По словам спикера Госдепартамента США Неда Прайса, Соединенные Штаты уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по так называемым "гарантиям безопасности", а также учли позицию Киева.

"Мы не только проинформировали их [Украину] и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет", – отметил дипломат.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по "гарантиям безопасности" в части Украины не вызывает возражений.