"Чтобы россияне могли планировать полномасштабную операцию, им понадобится более 1 млн военных ". Данилов посоветовал украинцам тренировать точность выстрелов

По словам Данилова, решение о полномасштабном вторжении в Украину зависит только от одного человека Фото: rnbo.gov.ua

По данным Данилова, сегодня общая численность российских войск у границ Украины составляет около 127 тыс. военных, в частности наземный компонент – 106 тыс. военных с соответствующими огневыми, ударными и маневренными возможностями.

"Чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более 1 млн военных, для концентрации которых нужно время. Перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным", – подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, решение о полномасштабном вторжении в Украину зависит только от одного человека – президента России Владимира Путина.

Он добавил, что Украина готова к любому развитию событий, и посоветовал украинцам заняться тренировками по стрельбе.

"Выписаны все процедуры, мы прошли все подготовительные этапы, меры по отражению возможного наступления России системны. Общее количество сектора безопасности и обороны – около 1 млн людей. Наша главная задача сегодня как сознательных граждан – сохранять спокойствие, не поддаваться информационным провокациям и тренировать точность выстрелов", – отметил Данилов.