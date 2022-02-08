Резников назвал количество российских войск у границ с Украиной

"Мы объясняем, что по состоянию на сегодня вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится наземного компонента 119 тыс. военных. Если добавить воздушный и морской компонент, это будет 140 тыс. Это 72 батальонных тактических группы, 11 из которых находятся в Республике Беларусь. Это объективные факты", – сказал он.

В то же время, эти войска, по словам министра, не сформировали ударную группировку, чтобы осуществить вторжение в Украину.

"Конечно, мы оцениваем угрозу серьезно, понимая, что они при желании смогут сформировать ударную группировку, им для этого понадобиться до месяца. Поэтому наша разведка, сравнивая данные с данными наших стратегических партнеров, оценивает все факты одинаково, просто мы даем свою оценку, поскольку мы с вами живем в режиме войны с 2014 года. В этом все отличие. Поэтому мы говорим нашему обществу правду, наше общество готово", – заявил Резников.