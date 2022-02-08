Резников назвал возможные сценарии российской агрессии против Украины

Резников о российской агрессии: Нам надо готовиться Фото: Міністерство оборони України / Facebook

По его словам, Украина готова к попыткам захвата административных зданий, использования "пророссийского или просоветского настроенного населения", а также "зеленых человечков".

Министр считает более реальным способом дестабилизацию Украины изнутри.

"Попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов, или каких-то людей, недовольных экономической политикой, или лиц, недовольных политическим устройством, или сами попытки сменить политическую власть в Украине, – вот такие сценарии я рассматриваю как вероятные. Поэтому нам надо готовиться и не дать им такой возможности", – заявил Резников.