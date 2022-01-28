"Наше государство не может само справиться с такими вызовами". Зеленский назвал сумму, необходимую для стабилизации экономики Украины

Зеленский: Нам нужно сегодня стабилизировать экономику Украины – из-за всех этих сигналов, что завтра война Фото: president.gov.ua

"Я объяснял лидерам государств, что нам нужно сегодня стабилизировать экономику Украины – из-за всех этих сигналов, что завтра война. Потому что сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они откровенно, даже на не дипломатическом языке говорят: "Завтра будет война". Это паника – паника на рынках, паника в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству? Приведу пример. У нас в 2021 году был рекордный ВВП и около $6,5 млрд инвестиций. Но после начала информационной кампании из Украины вывели $12,5 млрд", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина "не может сама справиться с такими вызовами".

Зеленский также отметил, что в вопросах финансовой поддержки от партнеров речь идет не о суммах, а о финансовых гарантиях и "правильных сигналах".

"Вопрос не в суммах. Вопрос в том, верят ли в устойчивость нашей экономики. Канада предложила нам $120 млн. Думаю, от США мы получим поддержку, пока не могу назвать конкретную сумму. У нас был разговор с Евросоюзом о макрофинансовой помощи – договорились о €1,2 млрд. Считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим около $4–5 млрд. На меньшую цифру я и не рассчитываю", – отметил президент.