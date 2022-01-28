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"Наше государство не может само справиться с такими вызовами". Зеленский назвал сумму, необходимую для стабилизации экономики Украины

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Зеленский: Нам нужно сегодня стабилизировать экономику Украины из-за всех этих сигналов, что завтра война
Зеленский: Нам нужно сегодня стабилизировать экономику Украины – из-за всех этих сигналов, что завтра война
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что Украина не сможет стабилизировать экономику без помощи внешних партнеров, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я объяснял лидерам государств, что нам нужно сегодня стабилизировать экономику Украины – из-за всех этих сигналов, что завтра война. Потому что сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они откровенно, даже на не дипломатическом языке говорят: "Завтра будет война". Это паника – паника на рынках, паника в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству? Приведу пример. У нас в 2021 году был рекордный ВВП и около $6,5 млрд инвестиций. Но после начала информационной кампании из Украины вывели $12,5 млрд", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина "не может сама справиться с такими вызовами".

Зеленский также отметил, что в вопросах финансовой поддержки от партнеров речь идет не о суммах, а о финансовых гарантиях и "правильных сигналах".

"Вопрос не в суммах. Вопрос в том, верят ли в устойчивость нашей экономики. Канада предложила нам $120 млн. Думаю, от США мы получим поддержку, пока не могу назвать конкретную сумму. У нас был разговор с Евросоюзом о макрофинансовой помощи – договорились о €1,2 млрд. Считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим около $4–5 млрд. На меньшую цифру я и не рассчитываю", – отметил президент.

Контекст:

21 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до $120 млн на фоне агрессии России, а также изучит другие возможные способы помощи Украине.

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме €1,2 млрд. Первый транш в размере €600 млн Украина получит после того, как совет Европы и Европарламент одобрят выделение помощи.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

Теги: Канада, инвестиции, война, экономика, помощь, Владимир Зеленский, транш, финансы, президент, Евросоюз, паника
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