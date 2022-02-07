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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бербок о санкциях против РФ: Мы готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины

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Бербок: Мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию
Бербок: Мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию
Фото: ЕРА

Германия готова ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину, даже несмотря на то, что это негативно скажется на немецкой экономике. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 7 февраля в Киеве на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге, который в Facebook транслировал МИД Украины.

"Я хочу высказаться совершенно четко. Мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию. Мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами. Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", – подчеркнула Бербок.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1448781002204390/

Финансовая помощь Германии Украине за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла украинской стороне оружие.

Бербок неоднократно заявляла, что Германия не поддерживает идею предоставления Украине оружия и это "закреплено в истории". В 2021 году Германия также блокировала закупки Украиной оружия через Агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Это произошло еще при предыдущем немецком правительстве, но новое не изменило ситуацию.

Бербок также заявила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, опубликованном 21 января, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT. По ее мнению, такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но необязательно наиболее действенным. Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.

Теги: Россия, Германия, Украина, санкции, МИД Украины, агрессия, вторжение, война в Украине, безопасность, войска
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