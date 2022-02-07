Бербок о санкциях против РФ: Мы готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины

Бербок: Мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию Фото: ЕРА

"Я хочу высказаться совершенно четко. Мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию. Мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами. Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", – подчеркнула Бербок.

Финансовая помощь Германии Украине за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла украинской стороне оружие.

Бербок неоднократно заявляла, что Германия не поддерживает идею предоставления Украине оружия и это "закреплено в истории". В 2021 году Германия также блокировала закупки Украиной оружия через Агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Это произошло еще при предыдущем немецком правительстве, но новое не изменило ситуацию.

Бербок также заявила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, опубликованном 21 января, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT. По ее мнению, такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но необязательно наиболее действенным. Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".