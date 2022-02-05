США призвали Японию рассмотреть возможность ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину – СМИ

Собеседники агентства рассказали, что обращение поступило по дипломатическим каналам и в нем содержится призыв усилить критику Москвы за ее агрессию.

Свой ответ Вашингтону Токио пока отложил, отмечает Kyodo. Это связано с опасениями японских властей о последствиях в отношениях с Россией, в том числе в связи с попыткой урегулирования территориального спора, касающегося Курильских островов.

Агентство утверждает, что в конце января во время переговоров с президентом США Джо Байденом премьер-министр Японии Фумио Кисида обещал "решительные действия" Токио "в ответ на любое нападение" России на Украину.

Kyodo отмечает, что после оккупации Россией Крыма в 2014 году Япония ввела санкции против Москвы аналогично с США и странами Европы, но "карательные меры Японии" оказались неэффективными.