В Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США. Резников сообщил, что "продолжение следует"

Первый самолет с военной помощью от США прибыл 22 января Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн!" – написал министр.

Он отметил, что с 22 января 2022 года США отправили в Украину более 650 тонн оборонной амуниции.

"Продолжение следует", – добавил Резников.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. С тех пор прибыло еще шесть самолетов.