В Черниговской области начались военные учения с противотанковыми комплексами NLAW

"На данный момент идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях", – сказано в сообщении.

Контекст:

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

21 января стало известно, что Великобритания отправила в Украину 30 бойцов армейской бригады специальных операций, а также 2000 единиц противотанкового оружия.

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.

25 января подготовка украинских военных к использованию комплексов NLAW началась во Львовской области.