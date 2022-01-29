Первая группа украинских военных провела стрельбы из британских противотанковых комплексов NLAW. Видео

В первой группе 40 инструкторов, они провели сегодня пуски из NLAW по трем видам мишеней, это боевая машина пехоты, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка. Стреляли из расстояния 300 и 600 метров, огонь вели из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены, отмечается в заметке.

В Генштабе ВСУ сообщили, что инструкторы, которые сегодня стреляли из NLAW, поедут в подразделения, чтобы учить "сотни операторов" этих комплексов.

Обучали украинских военных использовать это оружие британские инструкторы.