Резников: Если Германия не изменит позицию относительно отпора российской агрессии, ей придется решать проблему "Германской демократической республики"

Резников: Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы относительно действий Кремля сбываются Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр отметил, что количество полученной Украиной помощи озвучивать не может, но утверждает, что "цифра более оптимистична, чем то, что звучало в средствах массовой информации".

В частности, по его словам, Россия сейчас стянула к украинской границе на 300 танков больше, чем весной, но у украинских военных современных противотанковых средств – "Стугна", "Корсар", Javelin, NLAW – "на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней".

Резников поблагодарил США, Великобританию, Канаду, Швецию, Данию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Нидерланды, Испанию, Польшу, Турцию, руководство ЕС, Японию и лично премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за его позицию.

Отдельно министр упомянул, что Украина очень ценит помощь Германии в лечении раненых воинов, знает, что у Украины есть много друзей в Германии, и благодарна за эту поддержку.

"Но мы не воспринимаем официальную позицию относительно поставок вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора. Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы относительно действий Кремля сбываются... Если Германия не изменит позицию относительно отпора российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой "Германской демократической республики", и это не преувеличение", – подчеркнул Резников.

Министр подчеркнул, что цель России – не Украина, а дестабилизация НАТО и ЕС, и отметил, что "восстановление ГДР – это логичное продолжение российских требований, которые уже заявлены". Министр напомнил, что Россия уже выдвинула требования о "демонтаже НАТО" в ряде стран, хотя еще не так давно это казалось абсолютно невозможным.

По его словам, материальная основа для "ГДР" уже существует, и это не только "Северный поток – 2", но и "представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах".