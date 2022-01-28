ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Если Германия не изменит позицию относительно отпора российской агрессии, ей придется решать проблему "Германской демократической республики"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы относительно действий Кремля сбываются
Резников: Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы относительно действий Кремля сбываются
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил международных партнеров Украины за военную помощь, и подчеркнул, что Украина не принимает позицию Германии по поставкам оружия. Об этом он говорил во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент "ГОРДОН".

Министр отметил, что количество полученной Украиной помощи озвучивать не может, но утверждает, что "цифра более оптимистична, чем то, что звучало в средствах массовой информации".

В частности, по его словам, Россия сейчас стянула к украинской границе на 300 танков больше, чем весной, но у украинских военных современных противотанковых средств – "Стугна", "Корсар", Javelin, NLAW – "на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней".

Резников поблагодарил США, Великобританию, Канаду, Швецию, Данию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Нидерланды, Испанию, Польшу, Турцию, руководство ЕС, Японию и лично премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за его позицию.

Отдельно министр упомянул, что Украина очень ценит помощь Германии в лечении раненых воинов, знает, что у Украины есть много друзей в Германии, и благодарна за эту поддержку.

"Но мы не воспринимаем официальную позицию относительно поставок вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора. Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы относительно действий Кремля сбываются... Если Германия не изменит позицию относительно отпора российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой "Германской демократической республики", и это не преувеличение", – подчеркнул Резников. 

Министр подчеркнул, что цель России – не Украина, а дестабилизация НАТО и ЕС, и отметил, что "восстановление ГДР – это логичное продолжение российских требований, которые уже заявлены". Министр напомнил, что Россия уже выдвинула требования о "демонтаже НАТО" в ряде стран, хотя еще не так давно это казалось абсолютно невозможным. 

По его словам, материальная основа для "ГДР" уже существует, и это не только "Северный поток – 2", но и "представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах". 

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

В конце 2021 года немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО ружей. Резников подчеркивал, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По его словам, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

Теги: Германия, НАТО, оружие, вооружение, военная помощь, помощь, Алексей Резников, российская агрессия, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
"Топчик", "Очень красивая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела тесное в груди платье Мэри Поппинс
"Топчик", "Очень красивая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела тесное в груди платье Мэри Поппинс
"Сладкая", "Куколка". 43-летняя Ани Лорак показала свою "прыгающую" грудь
"Сладкая", "Куколка". 43-летняя Ани Лорак показала свою "прыгающую" грудь
"Береги себя, Верочка", Коленки прикрывай, уже некрасивые". 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем
"Береги себя, Верочка", Коленки прикрывай, уже некрасивые". 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем
"Бриллиантик". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова выставила промежность перед объективом
"Бриллиантик". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова выставила промежность перед объективом
  Данилко о песне "Батько наш – Бандера": Я люблю повстанческие песни. В этой все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати"
  Данилко о песне "Батько наш – Бандера": Я люблю повстанческие песни. В этой все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати" G
"Какая прикольная женщина", "Сексуальная". 55-летняя Хайек показала грудь в расстегнутой блузке
"Какая прикольная женщина", "Сексуальная". 55-летняя Хайек показала грудь в расстегнутой блузке
"Ух, какая милфочка", "Выразительные глаза". 40-летняя Ребрик показала голую грудь
"Ух, какая милфочка", "Выразительные глаза". 40-летняя Ребрик показала голую грудь
Медиаменеджер Арфуш: Меня спросили, будет ли война? Всем отвечаю с уверенностью: "Войны не будет"
Медиаменеджер Арфуш: Меня спросили, будет ли война? Всем отвечаю с уверенностью: "Войны не будет"
"Вау, выглядит молодой!", "Девочка". 52-летняя Лопес снялась в полный рост
"Вау, выглядит молодой!", "Девочка". 52-летняя Лопес снялась в полный рост
  "Я живу ради того, чтобы снова почувствовать ее". Вышел клип группы "Океан Ельзи" на трек "Весна". Видео
  "Я живу ради того, чтобы снова почувствовать ее". Вышел клип группы "Океан Ельзи" на трек "Весна". Видео
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (213852)
2
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (103072)
3
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (100819)
4
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (76099)
5
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике (69142)
6
"Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой (64679)
7
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (63361)
8
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы (56475)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS