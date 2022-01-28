Россия направила медицинские подразделения к границе с Украиной – СМИ

Концентрация у границ с Украиной медицинских подразделений не означает, что нападение обязательно, подчеркнуло The Wall Street Journal Фото: depositphotos.com

Издание отметило, что таким образом Москва "завершила последние приготовления к вторжению в Украину".

"Хотя эти шаги не означают, что нападение обязательно, они усилили споры среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина", – подчеркнули в публикации.

Журналисты обращают внимание на то, что США, Германия и Франция делают разные выводы на основе одних и тех же разведданных.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.