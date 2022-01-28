США призвали Пекин убедить Москву выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг Украины – Нуланд

Нуланд: Наше послание было четким: мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву Фото: EPA

"Наше послание было четким: мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать [Россию] к дипломатии", – сказала она, комментирую разговор, который провели госсекретарь США Энтони Блинкен и член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И.

По словам Нуланд, если в Украине будет конфликт, это "не принесет ничего хорошего" Китаю. Она отметила значительные последствия для мировой экономики и для энергетического сектора.

Блинкен 26 января в ходе телефонного разговора с Ван И обсудил ситуацию вокруг Украины.

"Блинкен отметил риски для мировой безопасности и экономики, связанные с дальнейшей агрессией со стороны России против Украины, и отметил, что деэскалация и дипломатия является ответственным путем вперед", – рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.